被指舉中指及喊黑警 青年否認非法集結 案件開審 (23:22)

2019年11月10日有網民發起多區「和你shop」，一名19歲青年被控於屯門參與非法集結及未能在規定下出示身分證各一項罪。被告早前承認未能在規定下出示身分證罪，但否認參與非法集結，案件今（15日）在屯門法院開審。當日制服被告的警員供稱，被告曾向警方舉中指及大喊「黑警」，引發群眾起哄，兩次警告無果後才對他作出拘捕。
報稱學生的19歲被告鄭鼎楓，被控於2019年11月10日，在屯門鄉事會路與河傍街交界，與其他不知名人士參與非法集結；以及未能在穿著制服之警員黃立然規定下，出示身分證以供查閱。
警員黃立然供稱，案發當日下午5時45分，他與機動部隊同僚推進防線至屯門鄉事會路與河傍路交界時，看見身穿紅色短袖、黃色短褲的被告向警方雙手舉中指，並大喊「黑警」及「委任證」。黃隨即向被告發出首次口頭警告，着他不要煽動在場人士情緒，否則可能構成公眾地方行為不檢，惟被告不予理會。不足一分鐘後，黃再次口頭警告被告仍然無果後，與機動部隊成員一同上前制服被告，要求被告出示身分證及作出搜查。黃於庭上亦有示範被告當日舉中指的姿勢。
辯方盤問時指，黃是否有印象被告想通過防線，但警方拒絕，黃則回應指「完全沒有」。在控方舉證後，裁判官施祖堯裁定案件表證成立，辯方透露擬傳召2位醫生出庭作供。