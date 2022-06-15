被指舉中指及喊黑警 青年否認非法集結 案件開審 (23:22)

報稱學生的19歲被告鄭鼎楓，被控於2019年11月10日，在屯門鄉事會路與河傍街交界，與其他不知名人士參與非法集結；以及未能在穿著制服之警員黃立然規定下，出示身分證以供查閱。

警員黃立然供稱，案發當日下午5時45分，他與機動部隊同僚推進防線至屯門鄉事會路與河傍路交界時，看見身穿紅色短袖、黃色短褲的被告向警方雙手舉中指，並大喊「黑警」及「委任證」。黃隨即向被告發出首次口頭警告，着他不要煽動在場人士情緒，否則可能構成公眾地方行為不檢，惟被告不予理會。不足一分鐘後，黃再次口頭警告被告仍然無果後，與機動部隊成員一同上前制服被告，要求被告出示身分證及作出搜查。黃於庭上亦有示範被告當日舉中指的姿勢。

辯方盤問時指，黃是否有印象被告想通過防線，但警方拒絕，黃則回應指「完全沒有」。在控方舉證後，裁判官施祖堯裁定案件表證成立，辯方透露擬傳召2位醫生出庭作供。