清潔工反修例衝突中遭磚擲斃兩男否認謀殺　控方稱被告曾用鋸斬傷同場另一男子 (18:55)

首被告劉子龍案發時17歲、現年19歲；報稱學生的次被告陳彥廷案發時16歲、現年18歲。

根據雙方承認事實，事發於2019年11月13日早上11時許，事主羅長清（終年70歲）被發現倒臥在北區大會堂的出口，送院後昏迷。醫生發現羅的左眼腫脹、左肩擦損，翌日羅宣告不治。至於事件中受傷的男子X（案發時61歲），其左眼被硬物擊中，左眼流血發紅，並且視網膜撕裂。

控方開案陳辭指，兩名被告不但身處示威現場，亦聯同其他身分不詳的通緝犯共同行動。控方引述閉路電視截圖指，X當日有份清理路障，其間與一班人口角。控方指，X一度手持鐵通，次被告疑用鋸斬向X的大腿，不久有人用磚頭擊中事主羅長清。

控方透露，警方事後在次被告的手機搜證，找到次被告和其胞兄的語音信息。其中一把聲音說「今日你哋劈嗰個阿伯，後尾話佢生存渺茫，應該無得救」。另一把聲音回覆「佢咩事生存渺茫？」