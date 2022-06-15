醫生婁子堅於Telegram群組發布女子不雅照罪成候判 (17:37)

罪成後，辯方透露，被告婁子堅（現35歲）無案底、已婚，其兒子現時1歲多。

溫官裁決時稱，事主X及其丈夫Y的態度直率坦白，內容沒有動搖之處，接納兩人的證供。對於辯方指事主求愛不遂，溫官認為她不會押上婚姻，且誣告被告非禮容易得多，認為有常識的人均知道，一旦在網上發布圖片短片，即使短時間內刪除，也可永久流傳，故認為事主不會以迂迴的手法，不惜公開其結婚照及親密照以誣告被告。

溫官另裁定，涉案照片及影片是被告與事主發生親密行為時偷拍、發布照片的Telegram戶口與被告的電話號碼吻合，且沒證據顯示有人盜用被告的電話及戶口，故被告擁有涉案圖片，除非他把圖片發送給他人，而唯一合理的推論是被告在Telegram發布上述圖片及影片。