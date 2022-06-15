新冠疫情｜培正中學田徑隊約60人聚會6人染疫　1人疑染BA.2.12.1　增4院舍爆疫 (17:23)

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，6名染疫學生分別屬不同班別，曾於上周五（10日）出席一個於何文田太平道食美軒舉行的聚會，涉及約60名學生及5名教師，有3名確診學生與懷疑感染BA.2.12.1的女學生同枱，同枱約10名未染疫學生列為密切接觸者，需接受家居檢疫；其餘參與同一聚會同學則停課至本月19日。歐家榮表示，田徑隊成員除一同聚餐，亦會一同訓練，但相關個案檢測陽性後已經未有上學，暫未要求相關班別全班停課，若稍後發現相關班別有傳播，屆時不排除要求相關班別停課。

至於5宗源頭不明的BA.2.12.1個案，分別居住於深水埗同德大廈、太子寶田大廈、黃埔花園10期第3座（懷疑感染BA.2.12.1培正中學女學生住處）、顯徑邨顯揚樓、杏花邨33座，餘下15宗與早前個案有流行病學關連，當中有四宗個案是居住在日出康城一期首都三座確診者的家人。另外，有五名於西草灣路南灣行政大樓工作的職員確診。

另外本地亦增加4間院舍爆疫，涉及4名員工及10名院友，包括深水埗新生精神康復會新生會大樓長期護理院，以及南區耆康會何善衡夫人敬老院，均有一名護理員確診，分別有3名及5名院友列為密切接觸者；仁濟醫院郭玉章夫人護理安老院有兩名同層工作的護理員確診，66名院友列為密切接觸者，送往檢疫中心；另外，觀塘基督教家庭服務中心尚真家舍有10名院友確診，已全數送往醫院或隔離設施，沒有員工受影響，約30多名院友送往亞洲博覽館隔離。

歐家榮形容，有關院舍的爆發情況屬近期較嚴重的一次，反映社區個案有流入院舍的風險，已要求院舍員工及院友每日接受快測，以盡早發現個案及送往隔離，避免大型爆發。

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