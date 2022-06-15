石籬中轉屋清拆　單身住戶未獲編配公屋質疑安排不一申司法覆核 (14:30)

司法覆核申請人為居住石籬中轉屋10年的許榮恩，答辯人為特首林鄭月娥及運房局長陳帆。

申請人許榮恩在法院外稱輪候公屋已14年，現被要求由石籬中轉屋遷至寶田中轉屋，他再次收信指，若不接受安置，則被視為放棄及須交出石籬單位。他認為理應與其他居民同樣獲發公屋，或原區安置。

許形容時日無多，變相逼遷，故提出司法覆核，又說「我哋唔係刁民挑戰政府，唔係搞政治」。若司法覆核結果不如理想，他或考慮向運房局提出私人檢控。

41歲的陳小姐亦住在石籬10年，她稱原以為獲編公屋，得知消息後晴天霹靂，她在當區工作及有社交網絡，認為難以適應另一區生活，當局漠視他們生活需求及感受。關注組又指，居民和議員曾多次和當局代表開會反映意見，但對方僅回覆議員。

根據入稟狀，申請人要求法庭作出判決，即石籬中轉屋安置措施以非長者一人公屋輪候時間為基礎，是違反《基本法》「法律面前，人人平等」，以及《香港人權法案條例》「任何市民在法律前一律平等並不應遭受他人歧視」，而房署以不公平程序對待申請人。他尋求法庭頒令，要求房署給予申請人平等的公屋安置對待。