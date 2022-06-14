新冠疫情｜本港增752宗新冠陽性本地感染個案　增10宗源頭不明BA.2.12.1個案 (17:08)

新增群組來自灣仔「Hong Kong Funky Dance Centre」，其中一班舞蹈班的6名學生及1名老師感染；酒吧群組方面，「Racks City」酒吧增1宗個案，累計22宗個案；「FLM」酒吧就增4宗，累計28宗個案。

至於懷疑Omicron BA.2.12.1個案就增25宗，有10宗源頭不明，個案分別居於薄扶林寶翠園6座、堅尼地城觀龍樓F座、太古城高山台龍山閣、北角健威花園F座、樂富邨宏樂樓、長興大廈、牛頭角下邨三座貴顯樓、福榮街24號、日出康城首都三座蒙特利爾、坑口顯明苑，另有11宗與有關源頭不明個案有流行病學關連，包括其家人或居住在同一大廈人士。另外有三宗個案居住於曾出現懷疑BA.2.12.1個案的大廈，包括沙田禾輋邨順和樓、何文田冠德苑冠昌閣、將軍澳和明苑和暉閣。日前有個案的何文田佛光街中九龍幹線地盤工人群組亦增一宗個案，累計4宗個案。衛生防護中心調查發現，患者共用一個貨櫃休息室，會在休息室一起用膳，曾共用休息室人士列為密切接觸者，需接受家居檢疫。

全港學校就呈報134宗陽性個案，涉及112間學校，今日再多5間學校出現集體感染，包括香島華德福學校、李少欽紀念學校、元朗公立中學、迦南幼稚園（富榮花園）和聖公會青山聖彼德堂幼稚園，有關學校出現傳播的班別均須停課。早前有教職員開會後出現集體感染的Island School再多兩人確診，累計8宗個案，同場的15名列為密切接觸者須居家隔離。

而聯合醫院群組就多兩名護士感染，兩人均與早前確診的護士及支援人員出席同一聚會用膳，該聚會中亦有人除下口罩拍照。醫管局認為情況不理想，再次提醒職員避免聚餐。

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