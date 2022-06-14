海關首破利用挖泥機掩飾走私案　檢1000萬貨物拘兩人 (16:35)

海關有組織罪案調查科特別調查課特別調查第一組指揮官呂少輝表示，海開收到情報指有不法分子企圖用重型機械走私物品返回內地。經深入調查後，海關鎖定一個位於元朗的鐵皮場，懷疑不法分子在此進行前期走私工作，故進行24小時監察。他指，鐵皮場處於十分偏僻位置，外面被鐵皮包圍，難以觀察內部情況，場外亦有不少人把風反監視，加上行動時連下大雨，增加執法人員調查難度。

呂續指，調查期間，海開人員留意到鐵皮場內有人在深夜時分操作挖泥機，懷疑不法分子企圖在夜闌人靜時走私，加強監控他們的行動。海關人員上周四發現不法分子，利用大雨掩飾走私行為，安排貨車將數部挖泥機由鐵皮場運到油麻地卸貨區，載上一艘內河船，向西域海面駛去。海域行動科根據調查科資料，即時採取行動，於同日晚上約10時，在西北面水域成功截停上述準備離港前往內地佛山寺的內河船，並進行搜查，船內有6男1女內地船員，報稱船上載上31個貨櫃和4部重型挖泥機。

港口及海域科海域行動課海域行動組指揮官黃智輝指，海關人員搜查時發現其中一部挖泥機的底部有一縫隙且佈滿泥濘的封蓋，拆出封蓋的鏍絲後發現內藏大量懷疑走私物品，即時拘捕1名自稱船長的內地男子。

海關人員隨即搜查近萬呎元朗鐵皮場，內有4至5部挖泥機。呂解釋，調查其中一部挖泥機後發現上述封蓋由兩塊半月形鐵板組成，一塊鐵板上有4至5個洞口，內藏有以黑色膠袋包裝的手提電話，每袋大概裝有20部手機，相信上述空間內至少可藏千部電話。案件仍在調查，不排除會更多人被捕。