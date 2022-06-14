荃灣女童遭掌摑30巴　警拘5女學生 (16:44)

荃灣警區反三合會行動組主管葉朗軒高級督察指，警方於周日（12日）接報指，一名12歲女童於上周六下午5時許，在荃灣一唐樓天台遭5名女子掌摑面部，片段亦於網上廣泛流傳。案件由荃灣警區反三合會接手調查，發現被掌摑女童，於今年1月透過網上認識5名涉案女子，期間雙方於網上因言語問題起爭執，案發當日女事主被邀約到荃灣見面，之後被帶到區內一幢三無大廈天台理論，5女掌摑女事主約30巴。翌日女童父親帶事主到元朗警署報案。

警方經深入調查及情報分析，迅速鎖定5名女子身分，分別於昨（13日）及今（14日）在荃灣、黃大仙及上水採取拘捕行動，以襲擊致造成身體傷害拘捕5名12至19歲中國籍女子，經初步調查顯示5名被捕女子均為學生，並無黑社會背景，現正被扣留調查。行動仍然繼續，不排除有更多人被捕。

葉續指，警方處理青少年犯罪問題時，會以糾正督導方針處理青少年罪犯，與各持分者擕手處理。例如警方於2019年與非政府機構合作，舉行社區支援合作服務計劃；警方新界南總區推行的守望計劃及針對網上罪行的攔網計劃等。目的希望籍著與多機構合作，共同處理青少年罪行問題。