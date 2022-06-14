利用動物「獻祭」施「巫術」　大專生及女顧客認罪分判入更生中心及社服令 (16:18)

認罪的被告為唐綽謙（19歲）及接待員蔡靖寧（24歲）。唐承認兩項殘酷對待動物罪、一項企圖殘酷對待動物罪，及6項串謀殘酷對待動物共9罪；蔡承認2項串謀殘酷對待動物罪。同案的被告郭昀晞（29歲）及劉詠琪（32歲）則則後至7月20日答辯。

辯方求情時稱，唐綽謙從小面對學習障礙，且遭同學欺凌，致成績欠佳。他另涉其他案件，去年8月被捕，今年2月判入更生中心，現已完成第一階段刑期。代表蔡靖寧的辯方律師求情時則稱，報告顯示值得給予她機會，建議判處中等時數的社會服務令。

裁判官余俊翔判刑時稱，被告唐綽謙殘酷對待動物謀利，為客人舉行宗教儀式，案情嚴重。余官續指，「所有自由都有底線」，須遵從道德及法律底線，斥其行為不為社會接納。他及時認罪顯示其悔意，報告亦反映被告本身面對不同問題，終判他入更生中心，刑期與早前案件同期執行。至於被告蔡靖寧的報告尚算正面，顯示她有悔意，用錯誤方法解決問題，承諾不會再犯，故判處社會服務令120小時。