北區區議員質疑粉嶺高球場發展計劃　批交通難疏導　稱計劃只為「招呼反對派」 (16:17)

北區區議會今（14日）討論粉嶺高爾夫球場位於粉錦公路以東32公頃用地的發展計劃，其中8公頃興建1.2萬個公營房屋單位。區議員侯福達提出臨時動議，表示因水浸、交通擠塞和土地權益等問題仍未解決，他及當區居民反對有關計劃。動議獲得全體十位區議員支持，主席羅庭德促請相關官員再次到區議會解說和接受質詢。
土木工程拓展署工程師施珊珊在會上指，署方評估南端23公頃保育區域的生態價值較公營房屋發展區域高，涉及植林區和沼澤等，因此將會劃作保育用途，以及在不影響生態環境下，提供康樂及體育活動用地。
因應交通和運輸影響評估，署方建議在部分路口落實改善措施，包括擴闊寶石湖路南行連接大頭嶺迴旋處入口為三線車道等。土木工程拓展署高級工程師劉天立相信，有關措施可改善當區交通擠塞情况。北區區議會副主席李冠洪表示，根據他過往經驗，粉錦公路每天早上都會有交通擠塞情况，形容署方的改善措施屬「呃三歲小朋友」的說法。
當局預計相關公營房屋單位最快2029年完工，李冠洪認為隨著北部都會區的發展，鄰近土地十幾年後都會有其他房屋供應，質疑只是「搞了場大龍鳳」又批評政府因應當時政治氣候，「要招呼反對派」而提出這項發展計劃，卻會導致全港唯一一個達到國際級水平的高爾夫球場體無完膚，失去其國際價值。