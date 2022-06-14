北區區議員質疑粉嶺高球場發展計劃　批交通難疏導　稱計劃只為「招呼反對派」 (16:17)

土木工程拓展署工程師施珊珊在會上指，署方評估南端23公頃保育區域的生態價值較公營房屋發展區域高，涉及植林區和沼澤等，因此將會劃作保育用途，以及在不影響生態環境下，提供康樂及體育活動用地。

因應交通和運輸影響評估，署方建議在部分路口落實改善措施，包括擴闊寶石湖路南行連接大頭嶺迴旋處入口為三線車道等。土木工程拓展署高級工程師劉天立相信，有關措施可改善當區交通擠塞情况。北區區議會副主席李冠洪表示，根據他過往經驗，粉錦公路每天早上都會有交通擠塞情况，形容署方的改善措施屬「呃三歲小朋友」的說法。

當局預計相關公營房屋單位最快2029年完工，李冠洪認為隨著北部都會區的發展，鄰近土地十幾年後都會有其他房屋供應，質疑只是「搞了場大龍鳳」又批評政府因應當時政治氣候，「要招呼反對派」而提出這項發展計劃，卻會導致全港唯一一個達到國際級水平的高爾夫球場體無完膚，失去其國際價值。