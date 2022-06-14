洗街車攔腰撞巴士致24人傷司機否認危駕　稱當時「暈一暈」願認不小心駕駛被拒 (15:41)

被告王國平（65歲）被控於2020年9月12日危險駕駛，引致陳玉嬋和劉惠群身體受嚴重傷害。控方開案陳辭指出，涉事的洗街車是由食環署外判商「萬成環保處理有限公司」登記的特別用途車輛，被告為該公司的夜更司機。

當日下午4時許，被告和清潔工李鳳兒等人登上在桂林街的洗街車，坐在副駕的李鳳兒感到該車移動，並聽見被告突然大喊，但被告沒有不妥。李之後看見前方正在撞向一輛沿元州街行駛的九巴。而九巴司機當時減慢車速，打算停下讓其他車輛先行。

事故導致李鳳兒和23名年齡介乎5歲至85歲的九巴乘客受傷，其中九巴上層的女乘客陳玉嬋（53歲）下骶骨骨折，下層女乘客劉惠群女士（44歲）更一度失去知覺和失憶，而且右鎖骨骨折。

被告曾向警方稱，「發現無腳掣剎車」，遂與巴士相撞。被告警誡下表示「車子裝滿水太重，想停也停不了」，他又說自己作為替代員工，很少但懂得駕駛該車；事發時他感覺「暈一暈」，當他恢復意識卻為時已晚，他沒有剎車或轉彎。控方稱，被告沒在「讓路」道路標記前停下，而該車的機件正常，沒有超重。