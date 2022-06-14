4人機場藏毒遭截獲終表證不成立引陪審團質疑　上訴庭形容情況罕見 (15:23)

3宗案件涉及4名被告，分別來自南美洲洪都拉斯、印尼和美國。控方案情指，4人在香港國際機場被截獲毒品，因此被起訴。律政司副刑事檢控專員譚耀豪表示，希望上訴庭釐清兩項爭議，包括（1）當控方依賴環境證供舉證，法官應該採取甚麼步驟，以裁定表證不成立；及（2）法官在上述3案裁定表證不成立，是否法律上有錯。

庭上透露，原審法官金貝理在其中一宗販毒案，裁定兩名印尼籍被告控罪表證不成立。有陪審員隨即詢問控方會否重新起訴被告，以及可否向傳媒披露案情。麥機智形容，涉案陪審團的反應非常罕有，「我處理刑事案件近40年，未見過陪審團向法官詢問發生何事」，直言事件或削弱公眾對法治的信心，要求律政司和「法庭之友」回應，上訴庭應該如何處理此案。

至於另一宗販毒案，涉及美國籍被告以電郵和販毒疑犯交流，惟控方沒有直接證據指被告販毒。上訴庭法官彭寶琴表示，原審法官麥偉德似乎接納電郵作呈堂證據，而不是傳聞證據。

上訴庭要求律政司和「法庭之友」準備進一步書面陳辭，案件押後至7月26日處理。