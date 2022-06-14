兩人涉助還押男刪「鬼機」資料　機主稱警方已將電子裝置設成離線不能刪改 (15:15)

副學士男生涉於2019年平安夜在迷你倉，藏有俗稱火棉的硝化纖維素及煙霧餅，並於還押時着區議員黃國桐的助理及另一人，刪去Google帳戶及「鬼機」資料，三名男子被控串謀妨礙司法公正，今（14日）在區院續審。副學士男生自辯時稱，帳戶的瀏覽記錄包括學業資料、討論區，他「唔想俾其他人睇到」，並介意讓人得知他到訪成人網站。
被告副學士學生鄺偉邦（21歲）、議員助理余昕鈺（20歲）及學生黃俊燁（21歲）否認一項串謀妨礙司法公正罪，鄺另否認兩項管有爆炸品罪。
首被告鄺偉邦作供指，2019年起在理大修讀理科副學士，因為個人興趣而用化學品做實驗，涉案火棉和煙霧餅則用來玩魔術和製造攝影效果；呈堂片段顯示，他曾在荒廢用地燃燒煙霧餅。
鄺於案發前數個月向魔術店主王浩森查詢，有否售賣壓成紙狀的硝化纖維素，即火紙。庭上開啟警方早前所檢取鄺的手機，王以語音信息回覆「一兩包幫你唔到，大量幫到你」。
此外，鄺承認着另兩名被告刪除其Google帳戶的瀏覽記錄，但他強調警方檢獲的手機及電腦等裝置會設為離線狀態，故不能更改證物的資料，他沒有意圖毁滅涉案證據。他解釋，還押期間由親友管理帳戶，瀏覽記錄包括學業資料、討論區，不排除有成人網站，而他介意讓人得知。