兩人涉助還押男刪「鬼機」資料　機主稱警方已將電子裝置設成離線不能刪改 (15:15)

被告副學士學生鄺偉邦（21歲）、議員助理余昕鈺（20歲）及學生黃俊燁（21歲）否認一項串謀妨礙司法公正罪，鄺另否認兩項管有爆炸品罪。

首被告鄺偉邦作供指，2019年起在理大修讀理科副學士，因為個人興趣而用化學品做實驗，涉案火棉和煙霧餅則用來玩魔術和製造攝影效果；呈堂片段顯示，他曾在荒廢用地燃燒煙霧餅。

鄺於案發前數個月向魔術店主王浩森查詢，有否售賣壓成紙狀的硝化纖維素，即火紙。庭上開啟警方早前所檢取鄺的手機，王以語音信息回覆「一兩包幫你唔到，大量幫到你」。

此外，鄺承認着另兩名被告刪除其Google帳戶的瀏覽記錄，但他強調警方檢獲的手機及電腦等裝置會設為離線狀態，故不能更改證物的資料，他沒有意圖毁滅涉案證據。他解釋，還押期間由親友管理帳戶，瀏覽記錄包括學業資料、討論區，不排除有成人網站，而他介意讓人得知。