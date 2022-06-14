港鐵車長涉連儂牆前傷人搶電話　女事主稱因撐警被對方貼個人資料　被告稱因債務糾紛起衝突 (13:53)

被告王正（又名劉嘉祺），否認於2019年11月6日港鐵九龍灣站B出口外的行人天橋，非法傷害及搶劫陳煥明。

事主陳煥明供稱，案發時與胞弟一同在九龍灣嘉禾園「百喜茶餐廳」工作，2018年起認識是餐廳熟客的被告。2019年5月，兩人曾與另兩人到瑞士旅遊。

2019年8月，她在微信分享她已「點讚」一個「全民撐警」帖文，而被告當時在她的「朋友圈」內，其後被告「標榜我係藍絲」，她亦見連儂牆有單張，印有她的身份證號碼、護照副本、相片、電話、地址、該「撐警」帖文等資料。因被告替她購買機票時，曾收過她的護照副本照片，故她思疑該單張是由被告製作。

案發當日凌晨1時許，她在餐廳下班後步向九龍灣站B出口外，往觀塘方向的巴士站，認出被告手持鎅刀，在附近張貼單張。她見單張上有其個人資料，遂拿起手機拍攝被告。對方發現後隨即衝向她，她逃跑，轉頭張望時遭被告以鎅刀刺傷她的左額角，再遭從後推跌，並感到對方腳踢其右臀部兩下。

事主坐起身後，她的胞弟來電，她告知對方她的位置，被告隨即再雙手推她肩部，並搶去其手機逃去。審訊午續。