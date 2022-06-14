男子染疫後故意光顧「藍店」兼乘港鐵九巴　認違反檢疫令還押候判 (15:03)

認罪的被告林顯揚（28歲），報稱影印機技術員，在還押期間，需待法庭索取其背景報告。

案情指，被告分別於2月23日及25日接受核酸檢測及提交深喉唾液樣本，並於27日及3月1日收到陽性結果通知。惟被告於2月24日自行快速測試並取得陽性結果後，同日在社交媒體發帖宣布要每日光顧「藍店」，「垃圾政府，檢測成星期都黎（嚟）都仲唔比（畀）個結果我，如果聽日仲係收唔到，我就日日走去食藍店，食到你比（畀）我為止。」

其後的2月25日至3月1日，被告多次乘搭九巴及港鐵，到訪位於黃大仙新光中心的「富臨皇宮」及鑽石山荷里活廣場的「元氣壽司」等店，並將餐具及遺下紙巾的照片上載至社交媒體，又聲稱「元氣壽司！夠藍！夠愛國！野食自然好味道，逐隻碟都瀨到乾乾淨淨，咁先夠衛生。」

警方於3月8日拘捕被告，警誡會面時，被告承認沒有遵守檢疫令，即在3月1日（第6日）及3月2日（第7日）沒有接受快速測試就提早外出，他又對有關行為表示抱歉，指自己只是想進餐。據悉被告已接種兩劑新冠疫苗。