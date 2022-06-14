中度智障男向警車投擲汽油彈認罪　辯方透露被告父母皆歿冀酌情減刑 (13:10)

辯方求情時稱，被告李培浩（現26歲）當日被捕還押至今，另呈上多封其親戚撰寫的求情信。辯方稱，被告對母親去世並不知情，兩名胞弟就讀寄宿學校，並由祖母照顧。辯方透露，早前索取的心理醫生報告顯示被告患中度智障，他適宜答辯，進行審訊則有困難。被告早前表示願意承認企圖縱火的交替控罪，但不獲控方接納；辯方又呈上患輕度智障的清潔工「發仔」李啟發的案例，冀法庭酌情減刑。

案情指，當日晚上近11時半，兩部警車停泊在旺角彌敦道636號外、往尖沙咀方向的左三線。有警員於警車AM9806內，看到身穿黑色裝束的被告手持一個著火的汽油彈，向該警車投擲汽油彈，惟布條與樽身分離，汽油彈未能成功點燃。被告隨即轉身逃跑，警方則追捕被告，最終在亞皆老街的行人路將他制服及拘捕。

警員在被告黑色背囊中搜出一支塞上綠色布、內有液體的玻璃樽及黑色頸套。另在被告身上搜出一對勞工手套及兩個橙色打火機。被告警誡下稱「啲汽油彈我自己整嘅，諗住用嚟掟警車」。化驗結果顯示，玻璃樽內的液體為油渣。