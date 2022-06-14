首出席區議會遇議員重提「洪門宴」形容「有犯法無犯錯」　蕭澤頤強調當日沒違法 (12:36)

羅庭德重提蕭澤頤年初出席港區人大代表洪為民的生日宴，又引述蕭的解釋指席間只是暢談交通警政。羅庭德強調支持蕭「一邊把酒當歌，一邊就警政交換意見」，又認為這些交流「絕對無問題」，指蕭「可能有犯法，但絕對無犯錯」。蕭澤頤指自己「對酒精毫無興趣」，已於不同場合交代過洪為民生日宴事件，強調特首已公布事件調查結果，指出他沒有犯法，認為羅庭德「有犯法，無犯錯」的說法錯誤。

羅庭德亦引述警方的數字，指警方在五波疫情下，於北區發出近800張涉嫌違反口罩令與限聚令的告票，罰款金額高達400萬元，惟北區仍有近3萬人受感染，形容「爆到七彩」，質疑執法行動對切斷傳播鏈「了無幫忙」。蕭澤頤回應表示，不認同羅以「防疫惡法」形容《預防及控制疾病條例》，重申警員有責任執法，做到「有法必依，違法必究」。

蕭澤頤在會後會見傳媒，表示區議會是警方與區議員交流的渠道，認為相關工作有需要，又感謝很多區議員為區內治安情况和青少年問題提供意見，希望政府部門與區議會能繼續合作，為區內市民締造良好、健康的環境。