珍寶海鮮舫隨領航船離港　市民到場留念嘆「時代巨輪下的結果」 (11:52)

居於附近的孔小姐特意帶婆婆舊地重遊。她十多年來都堅持逢周六跟婆婆來珍寶飲茶，「係一個幸福的日常」。她深思片刻，以「珍寶」二字來概括海鮮舫對她的意義，又緊握着婆婆的手解釋，形容珍寶海鮮舫有如「珍貴嘅一個寶藏」，日後將少了一個跟婆婆聚首地方，「少咗一個連結」。

有繪畫愛好者早在6時半已到場，以水彩畫描繪他們眼中珍寶海鮮舫的最後模樣，慨嘆珍寶海鮮舫離開屬「時代巨輪之下嘅結果」。37歲的鄭先生今早偕同3名友人到場寫生，憶起兒時與家人到舫上飲茶，「以前會上去飲茶，感覺會實在啲嘅，依家好遠距離，個感覺會喺蒼涼啲」。他形容舫內裝潢「好氣派」，跟現在掉漆的外貌形成對比，感慨指是「時代巨輪下的結果，一定會有啲嘢離開同消失」。他邊說邊以鋼筆勾勒珍寶海鮮舫的外觀，並打算用水彩上色，欲以模糊朦朧的感覺呈現「離開和消失」。

亦有晨運街坊剛巧遇上珍寶海鮮舫「離港的尾巴」，73歲的朱先生在附近居住27年，不時會到海鮮舫飲茶吃飯，最難忘的一次是舫上「朋友嫁女，我又嫁女」，對海鮮舫離港感到唏噓，慨嘆「諗唔到佢會執，即使生意唔好，仲代表到香港」。