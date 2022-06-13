故宮館門票周二開售 展王羲之等國寶級書畫 (21:29)

香港故宮成人標準門票為50元，可參觀展廳1至7，特別展門票120元，可參觀展廳1至9，開幕後首年逢周三可免費參觀展廳1至7，但亦要明早10時起網上預約。

西九文化區網上購票途徑：

香港故宮文化博物館網站：http://www.hkpm.org.hk/

西九文化區網站：http://www.westkowloon.hk/

館方又公布展廳8的特別展詳情，將會分3期、每期展出10件晉、唐、宋、元國寶級書畫，是國家一級文物，每期1個月。

表：展廳8展品詳情

第一期 ：2022年7月2日至2022年7月31日

1、王羲之（303–361）：行書雨後帖（宋臨摹本）

2、米芾（1051–1107）：行書研山銘

3、趙佶（1082–1135）：雪江歸棹圖

4、趙芾（活躍於十二世紀中期）：江山萬里圖

5、李嵩（1166–1243）：花籃圖

6、佚名：溪山春曉圖

7、李衎（1245–1320）：四清圖

8、趙孟頫（1254–1322）：秋郊飲馬圖

9、黃公望（1269–1354）：天池石壁圖

10、倪瓚（1306–1374）：梧竹秀石圖

第二期：2022年8月3日至2022年9月4日

1、顧愷之（346–407）：洛神賦圖（北宋摹本）

2、（傳）虞世南（558–638）：行書摹蘭亭序帖

3、盧楞伽（活躍於730–760）：六尊者像（宋臨本）

4、趙佶（1082–1135）：楷書夏日詩帖

5、（傳）趙伯駒（活躍於十二世紀）：江山秋色圖

6、馬遠（活躍於十二世紀晚期至十三世紀早期）：水圖

7、佚名：盤車圖

8、鄧文原（1259–1328）：章草書急就章

9、趙雍（1293後–1361）、王冕（1287–1359）、朱德潤（1294–1365）、方從義（活躍於十四世紀）、張觀（活躍於十四世紀）：五家合繪

10、王蒙（？–1385）：夏日山居圖

第三期：2022年9月7日至2022年10月7日

1、謝安（320–385）：行書中郎帖（宋臨本）

2、顧愷之（346–407）：洛神賦全圖（南宋摹本）

3、歐陽詢（557–641）：行楷書張翰帖（唐摹本）

4、阮郜（活躍於十世紀）：閬苑女仙圖

5、馬和之（活躍於十二世紀）：小雅鹿鳴之什圖

6、李迪（活躍於十二世紀）：楓鷹雉雞圖

7、李嵩（1166–1243）：錢塘觀潮圖

8、管道昇（1262–1319）：行書秋深帖（趙孟頫代筆）

9、趙孟頫（1254–1322）、黃公望（1269–1354）、徐賁（1335–1380）：快雪時晴書畫合璧

10、吳鎮（1280–1354）：漁父圖