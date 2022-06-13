故宮館門票周二開售 展王羲之等國寶級書畫 (21:29)

香港故宮博物館下月2日向公眾開放，開幕展首四星期約14萬張門票將於明日（14日）上午10時起公開發售或預約。館方表示，門票發售採取分流安排，當中8成門票會透過西九文化區中央票務平台發售或預約，公眾可經香港故宮網站、西九文化區網站，或透過「西九文化區」手機應用程式連接至西九文化區中央購票平台購票，先到先得。其餘兩成門票則可經香港故宮的三個票務夥伴Klook、香港中國旅行社及飛豬旅行的網上平台購票。
香港故宮成人標準門票為50元，可參觀展廳1至7，特別展門票120元，可參觀展廳1至9，開幕後首年逢周三可免費參觀展廳1至7，但亦要明早10時起網上預約。
西九文化區網上購票途徑：
香港故宮文化博物館網站：http://www.hkpm.org.hk/
西九文化區網站：http://www.westkowloon.hk/
館方又公布展廳8的特別展詳情，將會分3期、每期展出10件晉、唐、宋、元國寶級書畫，是國家一級文物，每期1個月。
表：展廳8展品詳情
第一期 ：2022年7月2日至2022年7月31日
1、王羲之（303–361）：行書雨後帖（宋臨摹本）
2、米芾（1051–1107）：行書研山銘
3、趙佶（1082–1135）：雪江歸棹圖
4、趙芾（活躍於十二世紀中期）：江山萬里圖
5、李嵩（1166–1243）：花籃圖
6、佚名：溪山春曉圖
7、李衎（1245–1320）：四清圖
8、趙孟頫（1254–1322）：秋郊飲馬圖
9、黃公望（1269–1354）：天池石壁圖
10、倪瓚（1306–1374）：梧竹秀石圖
第二期：2022年8月3日至2022年9月4日
1、顧愷之（346–407）：洛神賦圖（北宋摹本）
2、（傳）虞世南（558–638）：行書摹蘭亭序帖
3、盧楞伽（活躍於730–760）：六尊者像（宋臨本）
4、趙佶（1082–1135）：楷書夏日詩帖
5、（傳）趙伯駒（活躍於十二世紀）：江山秋色圖
6、馬遠（活躍於十二世紀晚期至十三世紀早期）：水圖
7、佚名：盤車圖
8、鄧文原（1259–1328）：章草書急就章
9、趙雍（1293後–1361）、王冕（1287–1359）、朱德潤（1294–1365）、方從義（活躍於十四世紀）、張觀（活躍於十四世紀）：五家合繪
10、王蒙（？–1385）：夏日山居圖
第三期：2022年9月7日至2022年10月7日
1、謝安（320–385）：行書中郎帖（宋臨本）
2、顧愷之（346–407）：洛神賦全圖（南宋摹本）
3、歐陽詢（557–641）：行楷書張翰帖（唐摹本）
4、阮郜（活躍於十世紀）：閬苑女仙圖
5、馬和之（活躍於十二世紀）：小雅鹿鳴之什圖
6、李迪（活躍於十二世紀）：楓鷹雉雞圖
7、李嵩（1166–1243）：錢塘觀潮圖
8、管道昇（1262–1319）：行書秋深帖（趙孟頫代筆）
9、趙孟頫（1254–1322）、黃公望（1269–1354）、徐賁（1335–1380）：快雪時晴書畫合璧
10、吳鎮（1280–1354）：漁父圖
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