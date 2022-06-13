兩人涉助還押者刪「鬼機」資料被控串謀妨礙司法公正　庭上播探監對話 (18:47)

被告副學士學生鄺偉邦（20歲）、議員助理余昕鈺（20歲）及學生黃俊燁（21歲），同被控一項串謀妨礙司法公正罪，鄺另被控兩項管有爆炸品罪。

控方指，余昕鈺和黃俊燁於前年2月3日到壁屋探訪還押的鄺偉邦時，協議刪除鄺的資料。庭上播放探訪錄音，控方指鄺曾稱「幫我del晒啲Google Chrome瀏覽記錄」，將兩個帳戶及密碼告訴兩名探訪者。

鄺續說有朋友「都係整炸彈」及「跟住俾控方⋯⋯攞晒手機」。探訪的其中一把男聲隨即表示「你可唔可以細聲啲呀」，又說「我明」和「識做」。鄺提到他的「鬼機」號碼，以及Instagram和Telegram帳戶，建議「申請番張sim卡返嚟，跟住del X晒全部嘢，睇吓有冇方法吖」。

鄺談及在獄中有訂閱《蘋果日報》，並望朋友協助「入書」及寄信。三人對話一度形容壁屋「都算多暴動仔」，鄺透露，一名在DSE考獲5科35分佳績的理大生教他數學延伸部分單元二（M2），他們做微積分題目時，「阿sir以為暗號」，懲教人員要求鄺解釋內容。