民主黨收16宗「盜用身分借貸」求助涉逾429萬元　促金融機構加入「人面識別」加強認證 (18:55)

民主黨消費者權益政策發言人袁海文表示，綜合各個案，詐騙集團先在社交媒體的求職群組或求職網站，訛稱招募代購等職位，以「聯絡人」、「律師」及「主任」等偽冒身份，處理求職申請，獲取受害人的相片、身分證明文件等，再利用資料向金融機構在網上借貸。

現年26歲的受害人K小姐（K小姐），今年1月在求職平台申請「移民顧問文書助理」一職，到2月下旬獲訛稱是公司職員的騙徒通知，因工作理由要到銅鑼灣花旗銀行負責「身分認證」程序，即日銀行獲存入40萬元款項，K小姐應騙徒以工作為由要求，將款項存入指定戶口。K小姐稱，其間銀行職員無交代身分認證程序目的，亦不知40萬元屬銀行貸款。到4月，她再被騙徒盜用身分，在另一間銀行借貸，在該銀行職員追問下，才揭發事件。

袁海文表示，接獲的16宗個案，有8宗在財務公司「Welend」借貸，涉款約99萬元；另有5宗在花旗銀行，批出貸款涉178萬元。袁質疑，相關銀行審批貸款程序有「漏洞」，缺乏「面對面身分認證」或在身分認證時沒清晰交代目的，令騙徒利用漏洞行騙。袁建議金融機構檢視審批貸款程序，加入「人面識別」等認識身分，以免受害人及銀行蒙受損失。