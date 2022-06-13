5人涉前年破壞東海堂多一人認罪 (17:17)

被告案發時介乎14至17歲，其中首、次被告（分別16及14歲）早前認罪，押後6月21日判刑，第五被告（15歲）今亦認罪，待本案審結後判刑。第三及第四被告（分別15及17歲）則不認罪受審。

控方案情指，案發凌晨2時28分，身穿黑色衣物的5名被告被閉路電視拍攝到進入將軍澳廣場，及在2時35分進入涉案的東海堂店鋪，第三被告點火，火種維持10多秒，令一處地板及一張枱熏黑，第四被告破壞一個櫥窗膠櫃，第五被告則破壞一個儲物架。5人於2時36分離開該店。

各人在8月至10月分別被捕，其中第四被告的手機內有一個包括幾名被告的WhatsApp群組，第三被告於前年9月7日在群組發出拍攝案發現場的片段，並有男聲稱「都冇穿冇爛，窿都冇穿過」，及有語音訊息說「我咩咗嗰張枱呢，佢冇用啦而家，佢而家擺咗喺度，擺咗消毒液嗰啲囉」。拘捕他的警員19145認出該男聲是第三被告。

警方從各人家中搜出一些黑色衣物，辯方指搜出的上衣及手袖有明顯標記，惟閉路電視中拍攝被告的衣著，則沒有這些標記。審訊明續。