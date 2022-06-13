第二階段消費券8月份分階段發放　「有條件成永久居民」者可領半額涉10多億元　「意圖永久離港者」不能領取 (16:23)

財政司長陳茂波預料，有30多萬「有條件成永久居民」者合資格領取半額消費券，涉款約10多億元。他指新修訂領取消費券的資格源於吸收立法會等不同意見，而非永久居民獲半額消費券的做法亦見於鄰近地區，期望讓更多人受惠，並進一步推動經濟。至於拒讓「有意圖永久離港者」領取，陳茂波解釋，一直有聲音批評為何移民者仍獲派現金或消費券，故因應批評而調整領取資格。

被問到將將「有意圖永久離港者」離港日期訂於2019年6月18日的原因，財政司司長辦公室財政預算案及稅務政策組主任王學玲表示，原因在於與去年消費劵「連續居港24個月」的標準看齊，以免要所有市民重新申報。

第二階段消費券新增兩個支付平台，包括BoC Pay及PayMe。市民亦可於6月23日至7月23日期間，申請更改接收消費券的平台。若市民毋須「轉會」，則不需任何登記手續，就可於8月7日獲發消費券。其中八達通繼續分三階段發放，用戶會先於8月7日及10月1日領取4000元，並於完成消費4000元後的下一個月，領取餘下1000元；其他支付工具則分8月7日及10月1日兩期發放。