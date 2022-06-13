「疫苗通行證」擴至醫管局專科門診　患心律不正長者未打針吃閉門羹冀寬鬆處理 (14:16)

70多歲的王伯患有心律不正，因擔心接種疫苗後會出現心肌炎等副作用，一直未有接種新冠疫苗。他上周在位於伊利沙伯醫院日間醫療中心內的內科專科門診診所覆診後，獲醫生通知需抽血，以檢視有否中風風險，惟當時醫院未有安排日子，故計劃今日再到診所查詢具體抽血日期，但在門外被保安拒絕入內。

王伯指，知道新措施，但認為查詢抽血日期只是「舉手之勞」，「5分鐘就出來」，故以為即使沒打針及檢測亦可照獲准進入診所，對最終未獲安排入內「問一兩句」感失望。

王伯稱，門外保安沒向他提及可以核酸測試代替疫苗通，只稱「唔打針就唔入得」，令他感覺資訊混亂，而他沒有智能電話，故目前會先做核酸測試符合要求，但他每隔數周便要抽血或覆診，坦言經常檢測會造成不便，或會重新考慮打針。他慨嘆本因怕心臟出毛病才不打針，現時反而要打針才能「知自己有咩病」，形容政府是「迫他低頭、走最後一步（打針）」，盼當局可明白選擇不打針的長者病人苦處，寬鬆處理。

醫管局：措施初期彈性處理

醫管局總行政經理黃立己接受電台節目訪問時表示，措施實行初期會彈性處理，協助病人就診，醫生會向真正不適合接種疫苗人士發出豁免證明，亦會向因誤解而未接種疫苗者詳細解釋。