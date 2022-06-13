菲傭在港工作離世　入境處勞工處同稱未接獲投訴指涉案僱主苛待外傭 (14:02)

事主QUINTO, Leonita Arcillas（終年46歲）生前受僱於僱主黃勝榕，至2017年4月4日過世。綜合庭上先前的證供，事主難忍工時過長、僱主苛刻，在2017年3月19日簽署僱傭合約中止通知書。惟總入境事務主任謝展鵬供稱，入境處在同年4月10日才收到僱主發出的中止合約通知書，中止原因是死亡，亦不曾收到事主或其家人對僱主有任何投訴。

事主胞妹早前指，外傭中介透露僱主因苛待兩名外傭，早被多間中介公司列入黑名單，惟中介公司負責人否認。謝展鵬則供稱，僱主黃勝蓉沒有苛待或剝削外傭的不良紀錄，而入境處在審批簽證時，會考慮僱主是否有不良紀錄，亦會向勞工處轉介與工作內容相關的投訴。

另外，勞工處高級勞工事務主任馮麗卿作供指，在警方就事主死亡個案聯絡勞工處前，處方不曾接觸事主的個案。而外傭若與僱主有工作內容、工時等糾紛，勞工處可免費協助調停，惟大部分投訴，皆與外傭離職後的權益、假日補薪等有關，針對工時的投訴則「唔係話好多呢啲極端例子」。