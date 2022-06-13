海關檢萬件市值逾1160萬冒牌貨　拘4男1女 (12:22)

跨境橋岸科深圳灣貨物組高級督察梁耀南今日（13日）表示，5月17日至6月2日期間，海關先後檢獲約5500件貨冒牌物品，以及9300多件另類吸煙產品，市值逾610萬，拘捕4名男司機。

其中，海關香園圍貨物組在5月17日，於一輛入境貨車上檢獲700多件冒牌貨品，市值逾18萬，包括衣物及鞋，一名60歲司機被捕；同月23日，該貨物組於另一入境貨車上檢獲1300多件冒牌物品，包括衣物、鞋及手提電話，市值共42萬，一名58歲司機被捕。而同月25日，深圳灣貨物組於一輛入境貨車上檢獲1300多件冒牌貨品，包括手袋、手表及衣物，市值逾35萬，一名52歲司機被捕。至本月2日，該貨物組發現一輛入境車輛的X光圖密度與報稱貨物不符，經檢查後發現車上有2200多件冒牌貨，包括手提電話、電話配件、手表及手袋，以及9300件另類吸煙產品，市值520萬，一名50歲男司機被捕。

海關亦鎖定多間位於元朗、葵涌、土瓜灣及青衣的物流中心，再檢市值540萬的4000件冒牌貨。版權及商標調查科商標跨境調查組高級督察梁文聰指，大部分貨物轉口到歐美及中東地區，其他則於本地派遞。海關亦於6月9日搜查一間位於青衣的物流中心，發現一個載有6件冒牌貨的包裹，包括女裝鞋、手袋及卡片套等。關員根據包裹上的資料，搗破一間位於觀塘工廠大廈的冒牌貨店舖，並於現場再檢獲230件冒牌貨品，估計市值逾10萬。一名57歲女負責人子當場被捕。