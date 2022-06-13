4物管公司違私隱例　公告板貼業主全名地址追款　強制外賣員出示身分證 (13:12)

而筲箕灣東旭苑的「怡信物業管理有限公司」就強制要求外賣員出示香港身分證作訪客登記，才可以進人大廈。鍾麗玲指出，物管公司應提供侵犯私隱程度較低的選擇，例如容許外賣員以員工證證明身分，若訪客為探訪而到屋苑，亦可聯絡住戶確認身分。

私隱專員鍾麗玲指，上述4間物業管理公司分別違反了《私隱條例》下保障資料原則有關個人資料的收集、保留期限、使用和保安的規定。因應物業管理行業的最新發展，私隱公署亦已更新 《保障個人資料私隱一物業管理界别指引》，涵蓋最常見的處理個人資料範疇。

封Telegram與否須小心考慮 冀不影響合法內容

另外，被問及會否因涉起底的頻道封鎖Telegram，鍾麗玲表示，私隱公署有權要求社交平台移除起底信息，限制或阻止瀏覽相關頻道甚至整個平台，就個別平台的執法細節，不便透露，但私隱公署正密切監察社交平台上起底信息。她又指，採取行動時會視乎起底信息和頻道的數量，需要小心考慮，因平台上亦有不涉起底的頻道和信息，不希望影響合法的頻道。