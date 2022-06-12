習近平就《大公報》創刊120周年發賀信　駱惠寧：需愛國愛港傳媒堅持真理　激濁揚清 (15:42)

駱惠寧致辭時宣讀國家主席習近平的賀信，賀信指出，《大公報》為維護香港社會穩定、促進人心回歸等作出貢獻，期望《大公報》不忘初心，「為一國兩制實踐行穩致遠」、「為實現中華民族偉大復興的中國夢書寫更為精彩的時代篇章」。駱惠寧表示，習近平對《大公報》未來發展提出的殷切期望，亦是對「所有愛國愛港傳媒的深情勉勵」，指出香港「尤其需要愛國愛港傳媒堅持真理、激濁揚清」。

特首林鄭月娥致辭時表示，在《港區國安法》落實及完善特區選舉制度、本港重回一國兩制的正確軌道後，媒體角色更顯重要，除了繼續善用新聞自由，「更應自覺維護國家安全，主動向社會傳達有關國家安全的信息」。

候任特首李家超在致辭時重申，本港新聞自由受《基本法》保障，《公民權利和政治權利國際公約》有關條款適用香港，表示「只要不違反法律」，本港「新聞自由空間無限」，相關標準與世界先進國家一致。