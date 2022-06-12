七成受訪青年評「躺平」現象 因對未來感氣餒 (15:34)

調查於今年2月至5月期間收集100份問卷，當中近七成受訪者認為時下青年產生「躺平」的現象，主要因看不到人生未來感到氣餒，六成表示或因看不到改善生活的機會，或對當前面對的問題手足無措無法解決，反映目前青年面對極大無力感。

而受訪青年較多對「躺平」抱有負面觀感，逾七成表示「躺平」現象屬問題，需要改變。被問到政策上如何能改善「躺平」的情況，七成半受訪者認為，住屋問題屬首要處理的問題；逾六成認為當局應為清貧大專生提供生活費津貼，以及推行青年置業計劃。

由基層家庭出身、現時於内地修讀中醫的盧同學表示，升讀大學後令她失去申領綜援的資格，加重家庭經濟負擔。盧同學指，每年暑假需任職倉務員以賺取下年度學費，令她缺乏在港實習的時間，因而影響日後繼續升學及就業的機會。她表示，希望政府的綜援及在職津貼計劃可涵蓋大專學生，避免基層青年因需應付生活開支去工作而影響學業及日後發展。

香港社區組織協會表示，「青年發展委員會」應增設基層青年代表，令他們的需求得以反映。協會亦促當局於房屋、教育、就業及經濟支援等多方面作出改善，包括增設為改善基層青年住屋環境的「青年過渡性房屋」、增加資助學士學位學額、考慮將十五年免費教育擴展至十九年，及將全日制專上教育學生納入綜援網等。另外，當局應主動邀請青年加入對民生影響較直接的委員會，加強與青年人的溝通，改善基層青年的生活困難及增加向上社會流動的機會。