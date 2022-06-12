林鄭月娥：5年任期大上大落　卸任在即如釋重負　下屆政府應不畏鬥爭 (13:13)

她形容，自己的5年任期「大上大落」，上任初期她有兩年相當充實和成功的工作，包括打通與國際聯繫、出席世界經濟論壇等，但在任期的下半部，新型冠狀病毒疫情令她不能離境，以致這些工作不能持續。

林鄭月娥寄語下屆特區政府，必須要有大局觀、國家觀念、國安意識，最重要是有不畏鬥爭的精神，如有人惡意批評或誣衊香港，「有時不鬥不得」。她說，經過5年任期，自己對這些事情多了體會，「如果處理得唔好，香港真係可以成為國家安全的缺口」。

至於被美國制裁，林鄭月娥表示，這令她與家人的關係更緊密，因有同仇敵愾的團結，她說對制裁感到很憤怒，因特區政府只是維護國家安全，是非常合理。

對於本港出現移民潮，她表示市民移民受很多因素影響，有些地方利用有關國安法和自由的所謂問題，推出吸引人才措施，只是將之包裝成寬鬆對待港人移居當地，但她對未來很樂觀，認為香港的優勢不易被取代。

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