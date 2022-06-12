警尖沙嘴巡查酒吧　拘兩人票控16人 (09:29)

在山林道一間樓上酒吧，一名26歲姓鄺男顧客因未能出示安心出行掃描紀錄，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章），被發出定額罰款通知書。

厚福街兩間樓上酒牌處所內，有5男1女顧客（23至31歲），因多於4人一枱，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）被發出定額罰款通知書。當中一名27歲姓李男掃描另因外出時沒有攜帶身分證明文件被捕。37歲姓劉及29歲姓鄭男負責人因容許多於4人一枱、處所內餐桌距離不足1.5米，以及其中一間另涉違小食食肆牌照條件，兩人均被食環署人員票控。

在金巴利道兩間持酒牌食肆內，一名24歲姓梁及一名28歲姓徐女顧客因未能出示安心出行掃描紀錄，以及於場內吸煙，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）及《吸煙（公眾衛生）條例》，被發定額罰款通知書。兩名分別32歲姓李及50歲姓葉男負責人將被票控。其中一間食肆一名26歲姓吳女顧客懷疑出示他人電子針卡，涉嫌企圖誤導警務人員被捕。

而柯士甸路一間酒吧內，一名19歲姓伍及一名20歲姓馮女顧客未能出示安心出行掃描紀錄，涉嫌違反第599F章，被發出定額罰款通知書。一名42歲姓陳女顧客在場內吸煙，涉嫌違反《吸煙（公眾衛生）條例》被票控。