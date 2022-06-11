工人夾頭亡被指更改賠償方案　淘大：已向家屬發5萬元應急 (19:17)

淘大表示，對於員工意外離世深表哀痛，對家屬致以深切慰問。淘大指，意外發生後不久，公司已向家屬發放5萬元應急，由於遺孀當時身處內地，淘大將5萬元交予死者父親，並在意外發生後一連數周日派高層探望遺孀及家屬。

淘大又指，公司安排出殯日停止生產工作，讓生產部同事出席悼念儀式，並安排專車接送家屬到會場。淘大補充，已於6月3日向家屬提出恩恤安排，並指會繼續與家屬積極跟進，亦會按勞工處的調查結果及評估補償。

本報另查詢為何死者當時只有一人工作，並在意外發生後半小時才被同事發現，淘大稱由於勞工處尚在調查，現場未解封，暫無補充。

工業傷亡權益會幹事林靜儀表示，淘大於6月3日提出的方案即「二選一」方案，家屬已明確表示不同意，冀淘大維持原本的安排，即賠償24個月月薪生活費。據家屬指，死者在淘大工作15年，生前領1.3萬元月薪，換算24個月薪金即31.2萬元。工權會表示，希望淘大肯定溫新強過去15年的貢獻，體恤家屬生活需要，令家屬不需在承受喪親之痛時，還要為生活費徬徨。