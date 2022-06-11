新冠疫情｜保良局林文燦英文小學增7個案　張竹君：學校陽性比例與社區感染差不多 (17:48)

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，學校個案和社區感染比例相近，都是約0.01%，不過因學校師生每日做檢測，所以找出較多個案。

Omicron變種病毒再在社區出現，多兩宗BA.2.12.1本地個案未找到源頭。其中57歲女子居於大埔廣福道，在機場國泰貴賓室任職廚房洗碗工，可能在社區感染，但亦不排除在機場遭輸入個案傳染。另一個帶有BA.2.12.1的61歲女子住沙田禾輋邨順和樓。

確診個案回升至逾800宗，張竹君表示疫情有輕微上升，幸嚴重及入院個案未見明顯上升，再次呼籲市民打齊三針新冠疫苗。她說：「社區不嬲有傳播鏈未停，若人流增加，尤其周末、長假期，可能以前未感染、匿埋屋企的人都出來玩，都會引起傳播。」

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