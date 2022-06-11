5大狀獲委任資深大律師　張舉能寄語在影響港法治事情挺身發言 (15:08)

獲委任資深大律師的5人包括專長刑事審訊及上訴的李頌然（43歲）；主打民事法的唐思佩（46歲）；大律師公會名譽秘書及財政馬嘉駿（45歲）；專長家事法的温狄芹（Mairéad Mary Rattigan）（56歲）；英格蘭及威爾斯御用大律師鍾偉滔（Victor Howard Joffe）（70歲），則專長處理商業和公司訴訟。

終審法院首席法官張舉能在致辭時首先祝賀5人。他提到，資深大律師在維護香港法治和司法獨立方面扮演「重要角色」，加入此行列意味處於獨特地位，應率領和支持大律師在關乎法治、司法獨立和其他影響香港法律制度的事情上挺身發言，亦要為業界的後進樹立榜樣。

律政司長鄭若驊致辭表示，今年被委任為資深大律師的人數是自2015年來最多，令總數增至104人。鄭若驊憶述，自己是第五名被委任的女性資深大律師，提到女性資深大律師有12人，佔總數約11.5%，其中6人均在過去5年間被委任。

鄭若驊續指出，委任儀式標誌着法律界及司法機構對5人的認可，但同時對他們寄予厚望。鄭若驊表示，對於本港法律及司法制度，在本地和國際間充斥誤導的資訊，期望資深大律師能大膽地駁斥這些不實指控，向全世界解釋本港法治的實際運作。

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