新冠疫情｜本港增672宗新冠陽性個案　增11疑為BA.2.12.1個案 (16:35)

至於懷疑Omicron BA.2.12.1個案就增11宗，部分為源頭不明個案，包括一名49歲男子，居於將軍澳維景灣畔12座；一名居於屯門中心大廈的47歲男子；居於青山公路恆順園的一家三口；一宗個案居於灣仔高華大廈；另一宗個案為一名68歲女子，居於何文田邨適文樓，為早前圍封強檢時發現，但同座其他陽性個案並非感染Omicron BA.2.12.1。

其餘個案則與早前個案相關，包括一對居於將軍澳和明苑和暉閣的84歲及86歲的夫婦；一名居於何文田ONE HOMANTIN的10歲男童，家人早前確診，餘下一宗個案則為一名居於太古城翠湖台鄱陽閣的40歲男子。

保良局林文燦英文小學再多一班停課

學校陽性呈報增106宗，涉及93間學校，包括84名學生及22名教職員。其中保良局林文燦英文小學再多一班須停面授課堂，涉事班別為4B班，包括3名學生染疫；荃灣心怡天地幼稚園有4宗陽性個案，涉事班別為PN上午班，全班共13名學生，其中2名學生及2名老師確診；灣仔白普里小學5S班有2名學生及1名老師確診，衛生防護中心建議三間學校受影響班別停止面授課堂一星期。另外，蘇浙小學國際部再增一名老師確診。

酒吧群組方面，酒吧「Shuffle」增加3宗個案，累計113宗。衛生防護中心調查後發現1名染疫者曾到過「Shuffle」及另一爆疫酒吧「Iron Fairies」；2名患者曾到過「Iron Fairies」及另一爆疫酒吧「LINQ」；2名患者則先後到過「LINQ」及「Shuffle」。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，3間酒吧患者的病毒基因分析相似，有機會因染疫個案「來來往往」傳播所致。

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