捲入千萬元跨國投資騙案　前律師張有洪認盜竊罪還押候判 (15:38)

被告張有洪（70歲）承認於2014年10月15日至20日犯下盜竊罪，他於同月23日辭去執業律師。辯方求情時稱，被告亦是事件中的受害人，他沒從中獲利，更向當局報案，想把主腦緝拿歸案及取回投資款項，以向投資者彌補損失。

案情指，於2014年10月，打算進行高收益投資的事主X，認識一名自稱為振興城市項目（Cities Uplifting Program，下稱CUP）的代表人員。該人員介紹項目最少投資1000萬美元，以發展美國和墨西哥的城市，投資資金受紐約聯邦儲備銀行所監管及批核，投資者更可取得美國綠卡。

同月15日，X獲悉投資申請已審批，據聲稱為聯邦儲備銀行的文件，上面有主辦者Rienze Edwards的簽署，指定投資款項存入一名香港律師，即被告的帳戶，而投資者在75天內，每日可獲2000萬美元的利潤。X同意並轉帳1000萬美元予被告，被告表示他僅代為保管資金，並會歸還給X。惟被告擅自將其1000萬美元轉帳至一名姓蘇的新加坡投資者。

於2015年，X就被告涉及另一案件對他起疑，直至2018年，X多次向被告追討款項不果，被告於2019年被捕。調查顯示，被告於2013年起獲Edwards邀請投資4千萬，但他只投資1350萬美元，之後他懷疑是詐騙計劃，並向香港警方及美國FBI舉報。