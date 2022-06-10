菲傭在港工作離世　法醫稱死者無傷痕器官正常屬死因不明 (15:30)

事主QUINTO, Leonita Arcillas（終年46歲）生前受僱於僱主黃勝榕，至2017年4月4日過世。救護員鍾健熙作供指，事發當日上午近12時到事主在美孚新邨的寓所，檢查發現她沒有呼吸和脈搏，躺在上格床，闔起眼面朝天，救護員將事主移至地面施行心肺復甦法，並使用心臟去顫器，分析事主心臟沒有顫動，即已完全停頓，不須電擊，遂將事主送院。事主送院後，急症室醫生在12時27分宣布她不治。

2017年4月18日，衛生署法醫科高級醫生吳松基為事主解剖，他引述解剖報告，指事主高154厘米、重52公斤，屬中等身材，身體沒有近期外傷，手肘及腳跟有急救時留下的針孔。其內臟正常，胃部有少量食物，惟未能分辨是甚麼食物；事主子宮內有大量纖維瘤，但一般不會致命，血液內則有低於治療劑量的撲熱息痛。

被問及事主生前是否營養不良，吳認為解剖沒發現相關跡象，事主亦非「餓到皮黃骨瘦」，但強調解剖階段驗不到事主血液內的維他命、鐵質等身體元素。

報告總結事主死因不明，死因裁判官何俊堯問吳松基估計死因是自然或外在因素，吳認為根據警方提供的資料，不見有人為因素，事主身上亦無傷痕，故較大機會是功能性的疾病，而非所有器官病變皆能在解剖中發現，例如心臟的傳導問題可致心律不整，使用顯微鏡亦未必能察覺。研訊午續。