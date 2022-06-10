雲咸街槍擊案一人腹部中槍　警稱涉幫派糾紛暫拘4人　料因毒品及非法賭博活動分贓不均所致 (14:53)

有組織罪案及三合會調查科高級警司何振東表示，案發時三輛來自同一幫派的車輛正等待交通燈，其後的兩輛接載第二幫派的車輛駛近，最少8名持利刀男子落車衝前施襲。第一幫派其中一輛車隨即開車駛走，撞向一人，餘下兩輛車上有人向施襲者開至少兩槍後離去。

警方於現場檢獲彈殼及彈頭，以及9把利刀，初步鑑證顯示，涉案9毫米彈頭有可能來自半自動手槍，警方暫未起出涉案槍械。警方亦於現場發現6人涉案，即時拘捕其中3名沒有受傷的23至42歲男子，其後再拘捕一名36歲受傷男子，4名被捕人士中有1人為本地男子，3人為非華裔男子，全部涉嫌企圖傷人及藏有攻擊性武器。案中亦有一名25歲男子腹部中槍、一人頭部受傷。

警方另在今晨4時，於八鄉發現一輛被焚毀的客貨車，相信屬第一幫派的涉案車輛。警方暫未完全掌握第一幫派涉案人數，但稱已了解兩個幫派的業務種類及地點、收入來源，相信有助盡快破案。

何振東強調案件與七一回歸無關，表示已經部署了足夠警力確保七一回歸活動在安全情況下舉行。他又表示鬧市開槍性質非常嚴重，但本港開真槍的案件絕無僅有，呼籲市民無需過份緊張。