英基幼稚園前行政主任受賄案　11被告提堂准保釋 (13:22)

被告林珍妮（52歲），報稱文員，被控共13項罪名，包括8項串謀使代理人接受利益、4項代理人收受利益及1項代理人索取利益。

10名家長界乎34歲至44歲，依次為黃詠雯、劉映均（前稱「劉慧德」）、馬賢文、李洁冰、林泯希、張珈銘、徐惠謙、江靜雯、蔡慧妍及李俊朗。除首被告以4萬元保釋，其他被告獲准以3萬元保釋，另須居住報稱地址及交出所有旅遊證件。

5項收受及索取利益罪指出，林珍妮於2018年9月至2021年3月在香港，無合法權限或合理辯解而向陳葆怡索取5萬元；從黃美雪 、麥偉琪、葉麗雯、朱霜叶接受2萬至5萬元的饋贈、貸款、費用、報酬或佣金，致使英基向其子女提供學位。

8項串謀控罪指出，林珍妮與黃詠雯、劉映均、馬賢文、李洁冰、林泯希、張珈銘、徐惠謙、江靜雯、蔡慧妍及李俊朗於2019年9月至2021年8月期間在香港，一同串謀林珍妮，在無合法權限或合理辯解下接受逾65萬元的賄款，致使英基向其子女提供學位。

另江靜雯被控1項煽惑代理人索取利益罪，她於2020年12月至2020年12月期間在香港，非法煽惑作為代理人的林珍妮，即無合法權限或合理辯解而向蔡慧妍索取利益。