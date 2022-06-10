團體倡調高最低工資至45.42元　指水平追不上通脹「連飯盒都買唔到」 (12:32)

香港護衛及物業管理從業員總會主席麥億昌表示，領取最低工資的員工大部分為低學歷、低技術和高齡的弱勢社群，無議價能力，其薪金與最低工資水平掛鉤。他認為，過去最低工資水平調整未能追上通脹，目前37.5元時薪「連飯盒都買唔到」，令底層勞工生活困苦。

麥建議為最低工資水平設立一套合理指標，定於平均工資中位數的60%，減少日後勞資雙方爭執。目前平均工資中位數為每小時75.7元，其六成即為45.42元。

香港環保物流及清潔從業員協會理事長林有貴表示，一個四人家庭，如兩人領取最低工資工作，每天工作8小時，每月工作26天，兩人合共月薪為15600元，惟現時四人家庭平均綜援金額已達每月16422元。林質疑政府不重視自食其力的底層員工，鼓勵市民領綜援，變相「養懶人」，「風吹水淋得7000幾蚊，邊個出嚟做？」

林又指，現時早餐最少35元，午餐50多元，加上車費等開支，每日洗費逾百元，並要應付租金等開支，有清潔工領取最低工資月薪為7000多元只勉強夠用。