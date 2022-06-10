團體倡調高最低工資至45.42元　指水平追不上通脹「連飯盒都買唔到」 (12:32)

最低工資自2019年起凍結在時薪37.5元，最低工資委員會將於最遲十月底就最低工資水平向行會提交建議報告。有工會建議為最低工資訂立標準，設於平均工資中位數的60%，即時薪45.42元。
香港護衛及物業管理從業員總會主席麥億昌表示，領取最低工資的員工大部分為低學歷、低技術和高齡的弱勢社群，無議價能力，其薪金與最低工資水平掛鉤。他認為，過去最低工資水平調整未能追上通脹，目前37.5元時薪「連飯盒都買唔到」，令底層勞工生活困苦。
麥建議為最低工資水平設立一套合理指標，定於平均工資中位數的60%，減少日後勞資雙方爭執。目前平均工資中位數為每小時75.7元，其六成即為45.42元。
香港環保物流及清潔從業員協會理事長林有貴表示，一個四人家庭，如兩人領取最低工資工作，每天工作8小時，每月工作26天，兩人合共月薪為15600元，惟現時四人家庭平均綜援金額已達每月16422元。林質疑政府不重視自食其力的底層員工，鼓勵市民領綜援，變相「養懶人」，「風吹水淋得7000幾蚊，邊個出嚟做？」
林又指，現時早餐最少35元，午餐50多元，加上車費等開支，每日洗費逾百元，並要應付租金等開支，有清潔工領取最低工資月薪為7000多元只勉強夠用。