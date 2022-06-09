醫學組織倡資助肝癌免疫治療　醫管局需考慮合理用資源 (22:20)

64歲的魏生本來從事裝修工，去年初發現罹患末期肝癌，在私家醫生建議下採用免疫組合治療，至上月接受14次療程。魏太說，本身積蓄夠安享晚年，惟現時已用得八八九九，擔心未能支付往後醫療及生活費，冀當局考慮將藥物納入資助。

香港肝癌及腸胃癌基金會榮譽秘書、腫瘤科專科醫生邱宗祥表示，現時醫管局以標靶藥作為未能切除腫瘤的肝癌患者之一線治療方案，而據海外研究顯示，免疫組合治療可將晚期患者惡化風險減35%、死亡風險減34%，存活期中位數比用標靶藥增近一倍至約24個月，但費用亦貴約一倍，每月需約3萬至5萬元，期望政府將免疫組合治療用作一線治療方案，並將兩款藥物納入資助範圍。

立法會醫衛界議員林哲玄稱，藥物是否納入藥物名冊或安全網需考慮多份研究和不同數據，而他諮詢其他腫瘤科醫生後，認為有關療程成效未能確定，仍正深入研究。他亦期望，局方能加快審視藥物程序，讓病人合時得到治療。

醫管局回覆稱，局方設有既定機制定期評估新藥物和檢討藥物名冊和安全網的資助範圍，過程中會依據循證醫學、合理使用公共資源、目標補助、機會成本考慮和促進病人選擇等原則，並考慮藥物的安全性、療效、成本效益和其他相關因素，包括國際間的建議和做法、專業人士和病人團體的意見等。局方補充，阿替利組單抗及貝伐珠單抗用於治療肝癌將於本年7月獲納入藥物名冊作為自費藥物；標靶藥「索拉非尼(Sorafenib)」現為撒瑪利亞基金涵蓋的自費藥物項目，用於治療肝癌。

社區組織協會幹事彭鴻昌說，藥物有否資助和是否一線治療不一定掛鉤，但當局在評估治療方案時會考慮成本效益，故一線治療藥物通常都有資助。香港病人政策連線主席林志釉認為，病人如不能負擔最有效的療程，只可退而求其次；若有成效很顯着的新藥，政府應考慮是否納資助範圍，但他認同若貿然資助新藥或大增開支，變相削減其他病人資源。