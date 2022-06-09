海關與機場保安首繁幼犬　8隻拉布拉多「DEFEND HK」將成專業搜查犬 (18:10)

海關搜查犬課監督黃惜忻及機場保安有限公司第一行動處助理行政總裁郭美森，今日（9日）出席名為「共創領犬專業 齊心守護香港」活動。雙方於去年7月13日簽署合作框架，確立幼犬繁育計劃，將培訓具備搜索爆炸品、毒品及槍械彈藥等能力的搜查犬。黃惜忻指，未來將視乎需要安排繁育更多幼犬，希望能為本地提供更多自家繁殖的高質素搜查犬。

黃惜忻續指，拉布拉多犬嗅覺靈敏、性格溫馴，且服從性高，雙方一直有沿用該品種為工作犬。而今次的狗爸爸Hugo及狗媽媽Rosie，分別任職機場保安搜索犬及海關毒品搜查犬。Rosie當時經歷24小時陣痛後，於今年農曆新年大年初五（2月5日），順利誕下5男3女健康幼犬，分別名為Dolly、Elly、Faddy、Eagle、Nico、 Dolby、Hunter及Kilo，英文首字組合成「DEFEND HK」，將成為專業搜查犬新力軍。

活動上有4位領犬員分享育犬心得，指Rosie與Hugo由相識、懷孕至生產，過程均令人興奮及緊張，各人又自言充當「媒人」、「執媽」及陪月員。曾與Rosie一同駐守落馬洲及深圳灣管制站達4年的領犬員形容，8隻幼犬就似自己的孫仔孫女，希望牠們健康成長。另一名領犬員就指，幼犬Hunter由其親手接生及改名，期待牠即將加入機場大家庭。

現時，8隻幼犬約4個月大，正值學習黃金時期，牠們於約8個星期大時就以遊戲方式，訓練社交能力及觀感認知。而牠們長大至9個月至1歲大時，將會進行10至12星期對嗅查毒品或爆炸品等訓練。當中有6隻幼犬將會由海關訓練，其餘2隻則交由機場保安公司培訓。郭指，2隻於機場工作的搜查犬，將於機場客運大樓執行巡邏及進行嗅索工作，更會任香港機場旅客大使。

幼犬活動室