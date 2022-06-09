童樂居虐兒案一幼兒工作員認罪　閉路電視揭被告扯男童手腳推頭撞牆 (18:49)

認罪的是報稱幼兒工作員的香詠姍（46歲）。辯方求情指，在首次事件被告只想制止本案事主、男童B傷害其他小朋友，又指她只捉男童B的頭髮橡筋，並無拉扯其頭髮。在第二次事件中，被告只想較為活躍的男童B「快快趣趣去廁所」，被告承認不專業及魯莽，會以此為鑑，願意向事主道歉及賠償。

案情指，被告自1996年8月起在「童樂居」任替工，事發時任職資深幼兒工作員，案發時2歲的男童因父母無法照顧而入住「童樂居」。2021年12月17日，香港保護兒童會接獲市民電郵指，在其睡房看到職員在「童樂居」戶外康樂設施襲撃兒童，事件於同月22日報警處理。警方檢視相關閉路電視片段，發現407宗虐待兒童事件。

其中在2021年11月30日晚上7時許，男童B在2樓2號活動室和其他兒童玩耍，其間男童B一度用雙手捉另一兒童的臉，被告一手拉男童B的頭、一手扯其頭髮，男童B因而哭泣，並以雙手遮頭，男童B欲離開之際，被告又拉其手臂及腳。同年12月17日下午，男童B和7名兒童在2樓洗手間靠牆而坐，在褶衫的被告突然將一條褲子掟向兒童，再用力將男童B的頭撞向牆，男童B的頭隨即反彈。

其餘9名被告李慧雯、謝綉蔚、林美寶、張惠燕、周翠英、傅悅朗、劉露琪、陳靄盈及李佩貞暫毋須答辯，除林美寶押後至7月8日再訊，其餘將於8月4日再訊。