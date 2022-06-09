警破高利貸集團拘46人　首揭利用數據機「轟炸式」追債　受害人半小時收逾千電話 (18:24)

東九龍總區總督察劉浩德指，警方在周二至周三（7至8日）採取代號「烈戰」的行動，拘捕39男7女，年齡介乎14至56歲，其中9人未成年。被捕人分別涉嫌「用過高利率貸出款項」、「洗黑錢」、「串謀刑事毁壞」、「串謀刑事恐嚇」，部分人為集團主腦及骨幹成員，有黑社會背景，涉及去年8月至今年5月的非法收債案。所有被捕人士正獲保釋候查。

警方同時搜查超過30個地點，包括涉案集團的行動中心、2間持牌財務公司、1間收數公司，並發現集團建立一個借貸人資料庫。資料庫涉及超過2300名借貸人及20間財務公司，警方正追查這些公司與集團的關係。據知，借貸人來自各行各業，個案涉款由數千至100萬不等。

東九龍總區重案組高級督察許涵芳表示，如借貸人無力還款，集團行動中心會利用預設電腦應用程式，操控「貓池」發動電話轟炸。她解釋，「貓池」原是方便大公司向客戶同時發放驗證碼等信息，但集團就用以無間斷向借貸人及親朋好友打電話，有事主曾在半小時內接獲逾千次語音來電。她續稱，集團同時會在社交網站、交友程式，以數百元報酬招募年輕人，以淋漆油、塞匙窿的手法追債。

她續指，該集團成員最初透過「cold call」、信息以漁翁撒網式推銷低息貸款，並轉介至集團相關的持牌財務公司。職員會以不同藉口抽起部分貸出款項，有事主被抽起四分一款項，令支付年息高達超過380厘，超出法例規定。

東九龍總區刑事（行動）警司黃亦隆表示，疫情打擊經濟，高利貸及非法收數活動近年顯着增加，非法收債案由2019年的1913宗，上升至去年2704宗，亦有青少年被招攬，警方相信今次行動已成功瓦解涉案運作一年的集團。東九龍總區重案組總督察劉浩德稱，警方會繼續積極打擊高利貸及非法收數活動，不會允許犯罪集團利用市民的經濟困難混水摸魚。