懲教職員偷拍裙底罪成　官稱手機無不雅照片不代表沒猥褻行為 (18:05)

暫委裁判官何慧嫻裁決時稱，辯方指本案兩名證人事主X及目擊事件的青年潘俊陞的證供有矛盾，例如X稱被告許全有（23歲）只手持手機、潘則稱被告亦持有錢包，惟何官認為此並非關鍵事項，且潘曾專注觀察被告行為，X則聽到有人大喊後才留意被告，故兩人出現分歧亦屬合理。審訊亦提及被告欲逃走時被潘制服，被告曾說「畀次機會、我仲有屋企人要養」等，惟X未有聽到對話。何官認為他們身處天橋，多人經過，且被告是向潘說話，故只有潘聽到被告說話內容為合情合理。

另辯方質疑，被告曾提出讓潘檢查手機，但潘拒絕，並指檢查手機並非其責任，何官認為潘的解釋清楚合理，並指潘作供態度認真，接納他及X為誠實可靠的證人。

至於警方事後未有在被告手機發現任何裙底照片或影片，但何官認為或遭被告刪去、未能成功拍攝等有多個可能性，但重申沒有不雅照片，不代表沒作出有關行為，裁定控方舉證符合罪行元素，被告舉手機影裙底的行為屬猥褻行為，故裁定他罪名成立。