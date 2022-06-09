警司陳凱港涉串謀詐騙按揭下月再訊　代表律師一度沒穿法袍遭官斥 (17:51)

被稱為警隊KOL的沙田警區助理指揮官、警司陳凱港，涉向兩間本地銀行提供虛假受僱文件，以獲取逾2600萬元按揭貸款，警隊內部調查後揭發事件。他和一名男商人同被控兩項欺詐罪，案件今（9日）在區域法院提堂。法官高勁修甫開庭時質問，為何代表陳凱港的律師沒穿法袍，一度休庭着律師領回法袍。案件押後至7月19日再訊，以待辯方閱讀文件。
被告依次為陳凱港（50歲，沒有報稱職業）及汪浩毅（49歲，商人），兩人准以原有條件保釋外出。
法官斥問首被告的律師，何時發現沒攜帶法袍，律師回答「剛才法官閣下提醒我先注意到」，他稱非首次上庭，承認自己疏忽，他取回法袍後再次開庭。而次被告汪浩毅今沒有律師代表，但他已聘請律師。法官質疑其律師缺席提訊，並要求律師下次解釋原因。
首控罪指，陳凱港及汪浩毅，於2019年5月17日至11月4日，藉隱瞞陳凱港的警務處警司職業，及／或虛假地向東亞銀行表示，陳凱港受僱於出眾資本有限公司及月薪逾24.6萬元，意圖藉詐騙誘使東亞銀行發出約2154.9萬元貸款。
次控罪指，兩被告同年5月17日至12月27日與陳凱俊，藉隱瞞陳凱港任職警司，虛假地向華僑永亨信用財務表示，陳凱港受僱於出眾資本，陳凱俊則受僱於新凱國際貿易有限公司及月薪約11.2萬元，詐騙並誘使華僑永亨發出480萬元貸款。據悉，陳被捕後已停職。