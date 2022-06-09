警司陳凱港涉串謀詐騙按揭下月再訊　代表律師一度沒穿法袍遭官斥 (17:51)

被告依次為陳凱港（50歲，沒有報稱職業）及汪浩毅（49歲，商人），兩人准以原有條件保釋外出。

法官斥問首被告的律師，何時發現沒攜帶法袍，律師回答「剛才法官閣下提醒我先注意到」，他稱非首次上庭，承認自己疏忽，他取回法袍後再次開庭。而次被告汪浩毅今沒有律師代表，但他已聘請律師。法官質疑其律師缺席提訊，並要求律師下次解釋原因。

首控罪指，陳凱港及汪浩毅，於2019年5月17日至11月4日，藉隱瞞陳凱港的警務處警司職業，及／或虛假地向東亞銀行表示，陳凱港受僱於出眾資本有限公司及月薪逾24.6萬元，意圖藉詐騙誘使東亞銀行發出約2154.9萬元貸款。

次控罪指，兩被告同年5月17日至12月27日與陳凱俊，藉隱瞞陳凱港任職警司，虛假地向華僑永亨信用財務表示，陳凱港受僱於出眾資本，陳凱俊則受僱於新凱國際貿易有限公司及月薪約11.2萬元，詐騙並誘使華僑永亨發出480萬元貸款。據悉，陳被捕後已停職。