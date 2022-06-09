政府公布支援照顧者顧問研究報告　倡拓展暫託服務助照顧者 (16:24)

勞福局引述報告，指報告建議從「社區承托照顧者」、「提升照顧者能力」、「多方協作」及「確保照顧者支援措施的可持續性」4方面支援照顧者；又建議設3層支援模式，分別是「提升照顧者能力」、「鼓勵家庭和非正規支援」，以及「服務整合的協作模式」。

顧問提出11項具體建議，包括加強照顧者認識服務資訊；檢視現有網站，鼓勵非政府機構、社企或企業以可持續的模式建立「照顧者為本」資訊平台；透過培訓和介入服務，促進照顧者身心健康、自我管理、應對壓力及照顧的能力；促進家庭為本支援及朋輩照顧者間的互助；締造照顧者友善社區；設計和推廣照顧者友善的工作環境；建立自我評估工具，以提高照顧者對自身需要、危機識別和管理；識別高危照顧者並提供及時支援；提升照顧者對輔助科技的認識、接觸和使用；拓展多元及便利暫託服務，支援有突發需要照顧者；提供合適服務、社區券及現金組合，支援照顧者。

顧問研究又強調，支援照顧者是家庭、社區、企業和政府共同責任，不同界別、專業、機構及政府間應多方協作，並整合政府現有資源，以提升服務成效。