工總對通過取消強積金對沖感失望批政府違背承諾　中華總商會冀適時支援中小企 (16:16)

工總稱對法案通過深感遺憾，只能無奈接受，將繼續為業界爭取適應政策及更大資助金額，助中小企過渡及減輕負擔，並建議政府密切觀察取消對冲對香港營商環境的長遠影響和僱主承擔能力，在適當時候作出修訂，保障各界利益。

香港中華總商會表示理解，但認為必須顧及工商界承受能力，期望當局在照顧勞工權益和促進工商經濟發展取得適當平衡，避免為經營環境和就業市場帶來負面影響。中總會長袁武表示，取消對冲後，僱主既要為僱員強積金供款，又要提供遣散費及長期服務金，特別是對中小企僱主在員工開支帶來沉重負擔。他冀政府研究因應實施後經濟狀况、失業率、通脹等數據，就資助金額和資助年期作出檢討和調整，適時為中小企提供支援。中總促請新一屆政府檢視強積金與長期服務金重疊的問題，長遠減輕企業開支負擔。