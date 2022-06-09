菲傭在港工作離世　僱主書面供稱滿意死者工作表現　中介則稱僱主曾高聲責罵 (14:49)

事主QUINTO, Leonita Arcillas生前受僱於僱主黃勝榕，至2017年4月4日過世。黃勝榕及其丈夫許順彬在研訊前離港，庭上讀出兩人的書面供辭，提及兩人在廣東出生，育有兩子，許長期在內地工作。事主在2016年12月中來家中工作，月薪為4210元。

翌年3月，事主口頭通知要辭職，原因是想回家。在4月3日，事主表示頭痛曾休息。翌日晚上，黃見事主在休假日一直留在房間，叫丈夫查看，發現事主沒有反應，她遂報警並陪同事主送院，事主送院後不治。

黃供稱對事主生前的工作表現滿意，亦認為她一向精神正常，不見有不適；許則說「我哋冇同死者爭執過」。

大眾通女傭中心負責人李偉康則指出，事主曾致電他投訴僱主要求她工作至深夜11至12時，又常高聲責罵她，她感疲累及不快。李向黃轉達投訴，黃反指事主工作不合乎其要求。