林鄭月娥：五年任期交出「無愧於自己嘅成績表」　「冇一刻諗過辭職」 (11:20)

林鄭月娥又強調，即使任期之中「有段時間好困難」，但五年任期以來「冇一刻諗過要辭職」，亦從未後悔接受中央任命，認為要「有始有終」。她稱任期以來有多項因素支撐她繼續工作，包括中央支持、當選後及宣誓時的承諾，形容「無理由臨陣退縮，條路係直係彎都要繼續行落去」，再加上家人支持和性格使然，引述有人形容她遇上愈困難的事愈興奮，有一種想克服困難的衝勁。

路透社曾於2019年9月報道，稱獲得林鄭月娥與商界閉門會面時的錄音，當時林鄭稱引起了「不可原諒的大混亂（unforgivable havoc）」，如可以選擇，第一件事會辭職下台。

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議員謝偉俊就於答問會上，希望林鄭月娥總結任期中的經驗。林鄭月娥就稱「自己講自己功績無咩意思」，但已在去年《施政報告》交代任期內須改善之處，例如加強解說、重組政府架構、提升管治效率等，所以「如果仲有人懷疑我唔係已經一早決定咗唔參選呢，其實你只要睇返我過去一年既工作、言行，你就知道呢個人係諗着走」。

林鄭月娥亦提及行政立法關係，形容以往「我努力過，與不同背景、黨派、政治理念議員溝通」，並吸納不同黨派議員意見，亦可能因此而令立法會在2017及2018年通過《施政報告》致謝動，但經過修例風波，體會到確保「愛國者治港」及建基一國原則才能維持良好行政立法關係，否則若有危害國家安全者通過選舉進入體制，「輕則拖垮特區管治，重則危害國安」。

她指，由「愛國者」組成的議會，已通過不少意義重大的草案，例如海外醫生，亦令政府有基礎提出皇崗一地兩檢、重提《版權條例》修訂、北部都會區等方案，又稱2017年上任時已洞悉政府架構並不完善，但當時沒有空間尋求立法會同意。